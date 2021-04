Tunel średnicowy w Łodzi. Budowa łódzkiego metra. Ruszyła budowa podziemnej stacji Łódź Śródmieście

Tunel średnicowy w Łodzi

Od niedzieli kierowcy u zbiegu alei Kościuszki i ul. Zielonej napotykają zwężenie do jednego pasa ruchu w obu kierunkach i dziesiątki barierek uniemożliwiających skręt w którąkolwiek stronę. Wyłączono też sygnalizacje świetlną, co jednak wcale nie upłynniło przejazdu, bo po pasach wciąż przemieszczają się piesi od i do przystanków tramwajowych.

Niestety, lepiej nie będzie, natomiast na pewno będzie jeszcze gorzej. Zamknięcie ul. Zielonej na odcinku od Wólczańskiej do Piotrkowskiej związane jest z rozpoczęciem budowy podziemnego przystanku kolejowego Łódź Śródmieście. Ma on być zlokalizowany w tunelu, który pod skrzyżowaniem Zielonej i alei Kościuszki będzie biegł od strony Kozin do Dworca Fabrycznego. W pierwszej fazie budowy zamknięta zostanie tylko ulica Zielona, jednak po kilku miesiącach prace ziemne będą wymagały zamknięcia także alei Kościuszki. Nie będą tędy mogły jeździć samochody, ale ruch tramwajów zostanie utrzymany przez cały czas budowy.