Trzynasta emerytura 2021. Netto. Ile wynosi 13. emerytura na rękę? Kiedy pieniądze będą na koncie seniorów? 25.04.21

Emerytura PLUS - kto dostanie dodatkowe świadczenia, kiedy i w jakiej wysokości. 13 emerytura dla kogo? Sprawdź 24.04.2021

Emerytura plus - ILE, DLA KOGO? Emerytura plus to nic innego, jak dodatkowe świadczenia, które otrzymają emeryci i renciści. W tym roku będą to „trzynastki” i „czternastki”. Wypłata trzynastej emerytury rusza w kwietniu i wyniesie dla wszystkich 1022 zł na rękę.