Trzynaście kolejnych ważnych ulic do remontu jeszcze w tym roku. Które mają to szczęście?

13 ważnych dla ruchu w mieście ulic, których nawierzchnia znajduje się w najgorszym stanie, jeszcze w tym roku zostanie pokryte nową warstwą asfaltu. Tam, gdzie będzie to potrzebne remont obejmie także podbudowę jezdni. Prace mają ruszyć od najbliższego poniedziałku.

– Wszystkie wskazane drogi wymagają napraw, a zaplanowane na nich prace to całościowe wymiany nawierzchni. W zależności od ulicy będzie to wymiana jednej lub dwóch warstw asfaltu. Tam, gdzie to będzie potrzebne, zaplanowane zostały prace przy podbudowie, krawężnikach czy też przystankach MPK Łódź. Wszystko w zależności od potrzeb i możliwości technicznych – mówi Robert Kolczyński, dyrektor departamentu odpowiedzialnego za inwestycje w Urzędzie Miasta Łodzi. – Mają to być szybkie remonty, których część zostanie zakończona jeszcze w tym roku, a tam gdzie zaplanowano większy zakres prac, roboty potrwają do wiosny. Łącznie remonty całej trzynastki dróg kosztować będzie 45 mln złotych.