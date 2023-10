Trzy nowe przystanki kolejowe w okolicach Łodzi będą gotowe jeszcze w tym roku. Łatwiejsze podróże pociągami i bliżej do domu

Dwa nowe przystanki w Zgierzu

Aglomeracja łódzka wzbogaci się o przystanek Zgierz-Rudunki, który ma skrócić drogę do pociągów mieszkańcom północno-wschodniej części Zgierza oraz otaczającej je gminy Zgierz. Ci drudzy otrzymają też możliwość wsiadania do pociągów na innym nowo wybudowanym przystanku Jedlicze k. Zgierza. Jego lokalizacja to przecięcie linii kolejowej z Łodzi do Kutna z drogą prowadzącą do Grotnik. Jest tu skupisko domów i węzeł dróg prowadzących do wsi Jedlicze A i B oraz do Ustronia i Grotnik.