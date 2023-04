True Love. Oto Julia Prusinowska z True Love. Kim jest bohaterka nowego programu? Ile ma lat Julia Prusinowska ZDJĘCIA

To zdecydowanie pozytywnie zakręcona dziewczyna, która czerpie z życia pełnymi garściami. Przez lata tańczyła w zespole tańca współczesnego. Niedawno połknęła bakcyla pole dance. I jak sama mówi, taniec pozwolił jej nabrać pewności siebie, co z pewnością wpłynęło na decyzję, by wziąć udział w programie True Love.