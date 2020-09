Trudne chwile Beaty Kozidrak. Po śmierci ukochanej mamy

„Zmarła moja ukochana Mama, która dała mi wszystko, co jest we mnie najpiękniejsze - talent, siłę, urodę i wiarę. Była przy mnie zawsze. W każdej chwili mojego życia. Kocham Cię Mamo i bardzo tęsknię za Tobą” napisała Kozidrak.

90-letnia Alicja Kozidrak od kilku lat poważnie chorowała. Kobieta zamieszkała w domu spokojnej starości w Lublinie. Beata Kozidrak robiła wszystko, aby odwiedzać ją przynajmniej raz w tygodniu.

Przed rokiem piosenkarka w rozmowie z "Życiem na gorąco" powiedziała:

To ona pomogła mi przejść przez najtrudniejszy czas w życiu, rozwód. Teraz to ja pomagam mamie. To po niej odziedziczyłam głos, nogi i piegi