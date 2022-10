Trener Widzewa Janusz Niedźwiedź: W tej szatni nie było, nie ma i nie będzie ludzi, którzy nagle ,,odfruną"

- Zagłębie Lubin to bardzo solidny zespół, który od wielu lat gra w ekstraklasie. Mają fajną mieszankę doświadczonych oraz młodych zawodników. Doskonale zdajemy sobie sprawę z tego, że musimy wyłączyć kilku ich piłkarzy. W tym sensie, żeby ograniczyć do minimum ich największe atuty. A tacy tam właśnie również grają. Poświęciliśmy już temu jedną analizę przedmeczową, poświęcimy również kolejną. Powtórzę, przede wszystkim patrzymy na siebie, ale nigdy nie lekceważymy żadnego przeciwnika.

- Jasne, że słyszymy, że dla naszego prezesa będzie to szczególny mecz. Chciałbym jednak zwrócić uwagę, że podobnie będzie np. dla Kuby Sypka, który przyszedł do nas właśnie z Zagłębia. Chodzi mi to, że takie spotkania będą się zdarzać. Ja też pewnie za jakiś czas znajdę się w podobnej sytuacji.

- Jeżeli chodzi o sytuację zdrowotną, to jeden zawodnik wczoraj nie trenował, dzisiaj wraca do zajęć. Nikt nie musi pauzować za żółte kartki. Wiadomo, że nie wystąpią Kuba Wrąbel i Fabio Nunes, myślę, że pozostałych będę już miał do dyspozycji. Juljan Shehu od pewnego czasu ćwiczy, choć przerwę miał sporą. Wszyscy nie mogą zasiąść na ławce rezerwowych, piłkarze muszą mieć tego świadomość. Dla nich musi się zapalić lampka, że kilku nie złapie się do kadry lub zacznie mecz na ławce. Tak jest rzeczywistość.