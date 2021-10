Trener siatkarek Grot Budowlanych Jakub Głuszak: Pozbierać się, wyzdrowieć i patrzeć w przyszłość

- Myślę, że o rezultacie tego meczu zadecydowało to, że popełniliśmy zbyt dużo błędów w kluczowych momentach pierwszego seta i to nie były błędy czysto siatkarskie, tylko niedogranie darmowej piłki, złe rozegranie piłki sytuacyjnej. Drugą partię zaczęliśmy fajnie, „weszliśmy” w nią z agresją, gra nam się układała. Dwukrotnie straciliśmy dużą przewagę. Przyszła końcówka i znowu punkty nam pouciekały przez błędy. Trzeci set zaczęliśmy, jak zaczęliśmy, ale wróciliśmy do tego seta, wyszliśmy na prowadzenie i znowu był przestój w naszej grze. Myślę, że tu jest duża przestrzeń do poprawy - podsumował przebieg tego spotkania trener Budowlanych Jakub Głuszak, cytowany przez portal siatka.org. - Przyjechaliśmy osłabieni brakiem Zuzanny Góreckiej. Weronika Centka wybiła kciuka, cud, że wyszła na mecz. Musimy się pozbierać, wyzdrowieć i patrzeć w przyszłość - dodał.

W sobotę Grot Budowlani zaprezentują się w Sport Arenie. Łodzianki podejmą wówczas Energa MKS Kalisz, a to spotkanie rozpocznie się o 17