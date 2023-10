Trener Ruchu Chorzów: Ze szkoleniowcem Widzewa nie przegrałem!

Jarosław Skrobacz, szkoleniowiec Niebieskich: - Widzew to z pewnością zespół, który u siebie gra o kilkanaście, a może i kilkadziesiąt procent lepiej niż na wyjazdach – mówi przed niedzielnym meczem w Łodzi.

- Cały czas pracujemy nad tym, by być bardzo silnym w podejściu do meczu i wyeliminować te kwestie, które nie funkcjonowały nam choćby w ostatnim spotkaniu z Pogonią. O ile można powiedzieć, że plan na grę w ofensywie w miarę nam wyszedł, bo stworzyliśmy sporo sytuacji – wykorzystanie ich to już kwestia naszych umiejętności – o tyle nie ustrzegliśmy się takich błędów, które nie mogą nam się w tej lidze zdarzać. My doskonale o tym wiemy, wielokrotnie mówiliśmy, że ta liga takich błędów nie wybacza i musimy ich unikać, bo jesteśmy potem mocno karani – mówi Jarosław Skrobacz, trener Ruchu, który niedzielnym wyjazdowym spotkaniem z łódzkim Widzewem wróci do gry po 15 dniach rozbratu z walką o ligowe punkty.