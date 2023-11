Trener piłkarzy Widzewa Daniel Myśliwiec: Jeśli pozwolimy Lechowi mieć piłkę, to będzie bardzo groźny ZOBACZ WIDEO

Jak mocny jest Lech? Ujmę to tak, jeżeli pozwolimy im grać w piłkę, to wtedy są niezwykle groźni. Musimy więc zrobić wszystko, co w naszej mocy, żeby się temu przeciwstawić. Nigdy w naszych planach na mecz jest tylko stanie i czekanie na to, co zrobi druga drużyna. Mamy swoje proste komunikaty na murawie, zrozumiałe dla wszystkich zawodników. Już w trakcie spotkanie naprawdę nie ma czasu i możliwości na podejście do piłkarza i długą z nim rozmowę. A takie proste sygnały mogą pozwolić nam na szybkie ,,zresetowanie" umysłów i granie tego, co chcemy - dodał szkoleniowiec