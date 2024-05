Trener piłkarzy Widzewa Daniel Myśliwiec: Cały czas budujemy swoją sportową markę ZOBACZ WIDEO

Kilka miesięcy w piłce to bardzo dużo. Kiedy zimą rozmawiałem z ówczesnym trenerem Radomiaka Maciejem Kędziorkiem, powiedział mi ,,do zobaczenia za trzy miesiąca". Ja odpowiedziałem ,,wcale nie jest to takie pewne". Ale bardziej miałem na myśli moją sytuację w zespole, a nie jego. A potoczyło się to tak, jak się potoczyło. Szkoda, bo bardzo trenera Kędziorka szanuję, nie ma jednak na to wpływu. Słuchając nowego szkoleniowca Radomiaka na konferencji prasowej, można się przywiązać do jego słów, że remis im wystarczy. To jednak może być zasłona dymna. Musimy skupić się na sobie, cały czas budujemy przecież swoją sportową markę. Bo pozasportowej od dawna nie musimy - zakończył Myśliwiec