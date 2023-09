Trener piłkarzy Piasta Aleksandar Vuković: Chciałbym, żeby przed naszą bramką było nudno ZOBACZ WIDEO

Jesteśmy zadowoleni ze zwycięstwa w Pucharze Polski. Spełniliśmy podstawowy warunek. Trzeba było podejść strategicznie, jeśli chodzi o skład, bo w ciągu sześciu dni zagramy trójmecz. Spotkanie z Widzewem jest dla nas bardzo ważne, bo gramy u siebie. Brakuje nam punktów i wiem, że stać nas zdecydowanie na więcej i chcemy to udowodnić - stwierdził szkoleniowiec gliwiczan

Chciałbym, żeby przed naszą bramką było... nudno. Nie będzie to łatwe, bo siła ofensywna Widzewa jest duża. Trzeba się inaczej przygotować do piątkowego meczu, bo nowy szkoleniowiec zmienił ustawienie tej drużyny. Poza tym, zmiana trenera zawsze dodaje nowej energii, ducha. Dwa zwycięstwa i remis świadczą o tym, że drużyna Widzewa dobrze na tę roszadę zareagowała i musimy być na to gotowi - dodał Serb