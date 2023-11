Trener piłkarzy ŁKS o najbliższych planach drużyny i kontuzjach ełkaesiaków

– Arndt przy rozgrzewce poczuł przy wykopie jakieś spięcie, ukucie w mięśniu czworogłowym i nie był w stanie kopać piłki. On chciał jeszcze próbować do końca rozgrzewki, ale podjęliśmy decyzje, ściągnęliśmy dodatkowego bramkarza na ławkę. To jest piłka, tutaj się szybko dzieje, trzeba szybko decyzje podejmować. Bobi wskoczył, byliśmy na to przygotowani. Poza tym żadnego urazu nie ma.

Szukamy boiska gdzieś dookoła, także myślę, że będzie informacja. Cały czas chcę widzieć zawodników w meczach i jest on tam też potrzebny, zresztą pojedynek na rezerwy pojechało czterech zawodników z dwudziestki, która była w kadrze na spotkanie z Piastem Gliwice. Nie ma nic lepszego niż gra. Ja chcę dobrze zdiagnozować, dobrze sprofilować tych zawodników i po prostu dobrze przygotować się do wiosny.

– Sparing z Polonią Warszawa będzie w Łodzi - powiedziała Piotr Stokowiec. - Jeszcze jest godzina do ustalenia, ale nie będzie na pewno na głównym stadionie, bo to zależy od meczu Polska-Izrael, czy on się odbędzie. Myślę, że będzie komunikat z klubu, bardziej tu chodzi o sprawy organizacyjne.

Wierzę też, że Nacho szybko się z tym urazem upora, bo to jest taka dolegliwość w stawie kolanowym, jakieś stare rzeczy, które się odnawiały i ten tydzień z dwoma meczami spowodowały, że kolano się odezwało. Zebrał się płyn i potrzeba trochę czasu, żeby się to wygoiło. Mokrzycki też odczuwał mięsień czworogłowy, jest zmiana bodźców, jest zmiana środków treningowych. Ja nie mówię, że są lepsze czy gorsze, jest zmiana i na pewno zawodnicy różnie na to reagują. Na to musimy uważać, żeby nie przedobrzyć, żeby nie przesadzić i w moim mniemaniu nie wygląda to najgorzej.