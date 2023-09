Trener piłkarzy ŁKS Kazimierz Moskal: Myślę, że w tym meczu było za dużo niepotrzebnych emocji

Kazimierz Moskal (trener ŁKS): - Patrząc na to, jak ten mecz wyglądał i jaki miał przebieg, ten punkt smakuje naprawdę dobrze. Także ze względu na to, jak dobrze dziś prezentowała się Jagiellonia. Nawet w pełnych składach spodziewałem się bardzo trudnego meczu, a grając jednego mniej, wydawało się, że będzie już bardzo ciężko. Duże brawa dla piłkarzy za to, że po straconym golu potrafili się zebrać i zdobyć wyrównującego gola. Po raz pierwszy jako trener spotkałem się z taką sytuacją w przerwie: wszyscy byli tak bardzo razem, wszyscy w szatni się mobilizowali a Engjëll Hoti wygłosił przemowę. Myślę, że to dało nam szansę, żeby powalczyć o punkt. Kontaktowaliśmy się i wiemy, że Nacho Monsalve czuje się dobrze. Oczywiście trzeba wszystko sprawdzić, bo wyglądało to poważnie. Myślę, że w tym meczu było za dużo niepotrzebnych emocji.Dużo miałbym do powiedzenia, ale na dziś chyba na tym zakończę