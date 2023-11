Trener ŁKS powiedział, który z jego piłkarzy zagrał dobrze w meczu z Zagłębiem

Trener Piotr Stokowiec znalazł jeden pozytyw w swojej drużynie. Oto co powiedział:

– Jedynym pozytywnym zawodnikiem dziś był Adrien Louveau, takiej postawy i zawodników nam potrzeba, którzy trzymają formę. Myślę, że Adam Marciniak przyzwoicie grał, ale to jest za mało. Tych punktów zaczepienia stanowczo nam brakowało. Ciężko doszukiwać się pozytywnych elementów w grze, bo byliśmy nieporadni i gubiliśmy piłkę. Była ogromna panika. Zapytałem na gorąco zawodników z czego to wynika, bo dwa tygodnie temu potrafili grać, wygrywać pojedynki i stwarzać zagrożenie, a dzisiaj po jednej straconej bramce wszystko się posypało.

Ja zaczynam zawsze od siebie i poprosiłem zawodników, żeby każdy z nich obejrzał mecz, siadł przed lustrem i porozmawiał z samym sobą. Mentalność to jest element, nad którym pracujemy i będziemy pracować, ale to jest praca, trzeba to przerobić, nie wystarczy o tym powiedzieć. Zawodnicy muszą to mieć w głowie, a później przekładać to na zachowanie. Jak widać sama teoria nie wystarczyła w meczu z Zagłębiem.