Trener ŁKS Kazimierz Moskal: Ten remis i punkt zawdzięczamy Olkowi Bobkowi

Kazimierz Moskal (trener ŁKS): - Doskonale zdawaliśmy sobie sprawę z tego, że przyjeżdżamy na ciężki teren. Pierwsza połowa meczu pod dyktando Górnika, który był agresywny i stworzył sobie kilka groźnych sytuacji. My nie mogliśmy przed przerwą złapać rytmu gry. Natomiast w drugiej połowie, moim zdaniem, byliśmy lepsi. Pomimo tego, że gospodarze mieli karnego na 2:0. I tutaj trzeba sobie jasno powiedzieć, że ten remis i punkt zawdzięczamy Olkowi Bobkowi, który obronił nie tylko jedenastkę, ale i dobitkę. Gdybyśmy mieli jeszcze nieco czasu, to zapewne byłaby szansa na stworzenie sobie jeszcze jakiejś klarownej szansy na zwycięską bramkę. Cóż, musimy się cieszyć z tego, co jest. Wracając do okoliczności podyktowania tego karnego, to ja już naprawdę nie wiem, kiedy jest ręka, a kiedy tej ręki nie ma. Jak się to gwiżdże, jak to się interpretuje. Nie tak dawno mówiłem już raz o tym, że to musi się zmienić, że to musi być jasne i czytelne dla wszystkich. Nie wiem, albo gwiżdżemy wszystkie zagrania ręką, albo nie gwiżdżemy żadnych. Jak my mamy decydować o tym, czy ręka jest ułożona naturalnie, czy nie w sytuacji, w której zawodnik jest w ruchu albo w wyskoku?