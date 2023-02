Trener Legii Kosta Runjaić przed meczem z Widzewem: Nie będziemy jutro grać w jedenastu, tylko będzie nas 30 tysięcy

- Myślę, że już latem, po pierwszych meczach, widać było, że Widzew to bardzo dobra i zgrana drużyna. Przede wszystkim to zespół dobry technicznie. Mają piłkarzy, którzy dobrze czują się z piłką przy nodze: Jordi Sanchez, Bartłomiej Pawłowski, czy też Juliusz Letniowski. Jesienią wygraliśmy z Widzewem, chociaż nie było o to łatwo. Podobnie jak my, zespół z Łodzi nie poddaje się i walczy do końca. Widać to było w drugiej połowie jesiennego starcia. Widzew nieprzypadkowo znajduje się w tym miejscu. Jestem pewny, że do końca będą walczyć o awans do europejskich pucharów. Mecze Legii i Widzewa to wielka rywalizacja, mają długą historię. Mam nadzieję, że wszystkie bilety zostaną wyprzedane. Jeden z największych sukcesów, które osiągnęliśmy w tym roku, to ogromne wsparcie kibiców na naszym stadionie. Fani widzą i czują, że wkładamy dużo pasji w grę. Nie wszystko jest idealne, ale nikt się nie oszczędza i gra na 100% swoich umiejętności. Bardzo się cieszę na myśl o jutrzejszej atmosferze. Wielokrotnie zastanawiałem się, jak to jest grać przy pełnych trybunach. Jutro się o tym przekonam. Nie będziemy grać w jedenastu, tylko będzie nas 30 tysięcy.