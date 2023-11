Trener Lecha Poznań przed niedzielnym meczem z Widzewem Łódź

John van den Brom, trener poznańskiej drużyny, cieszy się, że ma praktycznie niemal wszystkich piłkarzy gotowych gry.

Tak naprawdę to dopiero w czwartek mieliśmy wszystkich zawodników na treningu. Miha wrócił do klubu z uśmiechem na twarzy, bo jego reprezentacja jedzie na Euro. Miałem okazję oglądać jego występ w telewizji. Nika zagrał dwa bardzo intensywne spotkania, co dla niego jest też bardzo ważne. Może w nieco gorszych nastrojach wrócili chłopacy z kadry U21, która przegrała z Niemcami. Ważne, że wszyscy są zdrowi, na finiszu rundy mam 25 zawodników do dyspozycji.

Zawodnicy mają świadomość, że jest to prestiżowy przeciwnik, podobnie jak to miało miejsce przed meczem z Legią. Wiem, że dla kibiców ten mecz jest bardzo ważny, ale dla nas każde spotkanie w ekstraklasie jest niezwykle istotne. Zawsze podkreślałem, że kibice są naszym 12. zawodnikiem. My czujemy to wsparcie, wiele razy oni nam pomogli.