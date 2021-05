Trener Ireneusz Mamrot: Sędzia powinien podyktować dla nas dwa karne

Ireneusz Mamrot (trener ŁKS): - W pierwszej połowie meczu dosyć dobrze operowaliśmy piłką i prezentowaliśmy się fajnie, jako zespół. Brakowało nam jednak konkretów, mam tu na myśli stwarzane przez nas sytuacje. Oczekiwałem też więcej po chłopakach po tym, jak gospodarze nie wykorzystali karnego. Mieliśmy szczęście, ale taki pozytywny impuls powinien się przełożyć na naszą postawę. Nie ukrywam, iż na drugą połowę wyszliśmy tak, że sami prosiliśmy się o gola. No i go dostaliśmy, dopiero później zaczęliśmy grać. Sam Łukasz Sekulski mógł ustrzelić hat-tricka. Sprawdźcie, kiedy ostatnio krytykowałem arbitrów. Robię to bardzo rzadko. Uważam jednak, że należały się nam dwa karne. Żałuję zmiany Maksymiliana Rozwandowicza, bo rozgrywał bardzo dobre zawody. Ale po tym uderzeniu, po którym sędzia nie podyktował karnego, nabawił się urazu i w przerwie musiałem dokonać zmiany. Z głową nie ma żartów. Wracamy do Łodzi bez punktów i z dwoma kontuzjowanymi zawodnikami, bo Jakub Tosik również nabawił się urazu (prawdopodobnie ma zbity mięsień). Nie widzę akurat problemu w tym, że zamiast Carlosa zagrał Janek Sobociński, bo dziś problemem nie była defensywa, a gra drugiej linii. Mamy teraz bardzo dużo spotkań, okaże się, jak zespół zareaguje na obecną sytuację.