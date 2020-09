Tragiczny wypadek w Łódzkiem. Zginął 11-letni motorowerzysta

Chłopiec zmarł w szpitalu

Do wypadku doszło w minioną niedzielę około godz. 18.45 w miejscowości Cielce gm. Warta. Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że jadący od miejscowości Chlewo w kierunku Cielc 21-letni mieszkaniec powiatu sieradzkiego kierujący fiatem ducato zderzył się z wyjeżdżającym z prawej strony z drogi gruntowej motorowerem junak, którym kierował 11 – letni chłopiec. Na miejscu zdarzenia akcję ratunkową rozpoczęli policjanci z komisariatu w Warcie, którą następnie przejęła załoga ratownictwa medycznego z Błaszek i zespół pogotowia ratunkowego. Poszkodowany chłopiec z obrażeniami ciała został przewieziony do szpitala, gdzie pomimo wysiłków lekarzy zmarł.

Przebadano stan trzeźwości kierowcy fiata - była bez zarzutu.

Policja apeluje!

Pamiętajmy o właściwym zabezpieczaniu pojazdów przed dostępem do nich osób nieuprawnionych, w tym szczególnie dzieci. Kwestie te reguluje kodeks wykroczeń, który sankcjonuje odpowiedzialność właściciela, posiadacza, użytkownika i prowadzącego pojazd, który dopuszcza do prowadzenia pojazdów przez osobę niemającą wymaganych uprawnień. Zagrożone jest to karą grzywny do 5 tysięcy złotych.