Tragedia w Kaczorowie! Doszło do wybuchu w domu jednorodzinnym. Na miejscu wszystkie służby ZDJĘCIA

W drodze są grupy specjalistyczne z OSP Łódź Jędrzejów i Jednostki Ratowniczo Gaśnicze z Łodzi.

- Wybuch słychać było nawet w Starej Rawie i budynku urzędu gminy. Wszyscy jesteśmy w szoku. Dzieci poszkodowanej już są na miejscu. To, że przeżyła to jakiś cud. Szczególnie patrząc na to, co zostało z domu - mówi jedna z kobiet.

Przyczyna wybuchu

Na miejsce dojechali również specjaliści z nadzoru budowlanego. Ze wstępnych ustaleń wynika, że przyczyną wybuchu mogła być instalacja gazowa zasilana ze zbiornika nadziemnego. Jednak są to dopiero wstępne ustalenia.

- To straszna tragedia. To był dorobek całego życia. A nic z niego nie zostało. Wszystko zniszczone. Dobrze, że ona miała szczęście i przeżyła - mówiła kobieta obserwująca prace ratowników.