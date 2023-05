Tragedia na Widzewie. Nie żyje 15-letnia dziewczynka. Widzewska prokuratura wszczęła śledztwo...

Śledczy z Prokuraturay Rejonowej Łódź Widzew wyjaśniają okoliczności śmierci 15-letniej dziewczyny, której ciało odkryto we wtorek (16 maja) przed jej blokiem na Widzewie. Wszystko wskazuje na to, że młoda łodzianka skoczyła z dachu wieżowca...Do tragedii doszło w godzinach porannych. Wtedy 15-latka wyszła z mieszkania, schodami na klatce schodowej dostała się na dach. Zginęła na miejscu. Przybyły na miejsce lekarz stwierdził zgon. Policjanci przeprowadzili oględziny. Zabezpieczono jej telefon, poiformowano dyrekcję szkoły o tragedii. Okoliczności śmierci dziewczyny wyjaśniają policjanci pod nadzorem prokuratury. Śledczy będą badać wszystkie hipotezy. Przypominy, że NFZ obsługuje całodobową linię dla dzieci i młodzieży borykających z problemami. Wystarczy zadzwonić na numer TIP 800 190 590. Połączenia są bezpłatne. Ponadto w Łodzi działają środki środowiskowej opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej, do których można się zawsze zgłosić.

Lila Sayed