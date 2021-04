TOP 20 łódzkich ginekologów. U kogo warto się leczyć? Do którego lekarza warto iść? 22.04.2021

Zaangażowanie lekarza, bardzo mila atmosfera, profesjonalizm. Była to moja pierwsza wizyta u Pani doktor, zostałam bardzo delikatnie zbadana, uzyskałam dokładnie wskazówki do dalszej diagnostyki. Polecam Panią doktor inny pacjentom.

To była moja pierwsza wizyta u Pani Doktor i na pewno nie ostatnia :) Niesamowicie miła i kompetentna osoba, której zależy na zgłębieniu i wyjaśnieniu problemu, z którym przychodzi pacjent, a nie tylko na ogólnikowym przepisaniu byle czego :) Wizyta trwała bardzo długo i mogłam dowiedzieć się wielu cennych rzeczy, do tego zostałam wysłuchana i zrozumiana :) Klasa sama w sobie! Oby więcej takich lekarzy.

Byłam już kilka razy na wizycie u dr. Kunerta I za każdym razem wyszłam zadowolona. Każde usg zostało mi objaśnione i na każde pytanie dostałam wyczerpującą odpowiedź. Dr jest bardzo miły i nigdy nie czułam się skrępowana podczas badania. Polecam, bo naprawdę warto. Widać, że dr lubi to, co robi, a ceny są naprawdę konkurencyjne :).

Pani Doktor jest świetnym fachowcem, a do tego przemiłą osobą. Potrafi słuchać i zawsze stara się dobrać odpowiednią formę leczenia. Po wielu latach bólu przywróciła mnie do życia. Polecam wizytę u Pani Doktor każdej dziewczynie, która zraziła się do innych lekarzy i nie wierzyła, że może być sposób na poprawę komfortu swojego życia.

19. lek. Waldemar Krzeszowski

Szparagowa 10

Salve Medica

Wizyta u Pana Doktora była bardzo konkretna - podczas badania dostałam na bieżąco wszystkie informacje plus wyjaśnienia, więc nawet sama później nie musiałam o nic dopytywać. Zdecydowanie jest to lekarz z powołania, zaangażowany, z podejściem indywidualnym do pacjenta - jest to niesamowite i warto takich specjalistów doceniać! Ponadto poczucie humoru i miła atmosfera, o którą dba lekarz, pozwalają natychmiast się rozluźnić i zapomnieć o stresach podczas wizyty.

20. lek. Patrycja Stańczyk

Radwańska 26

Klinika Pawlikowski

Z całego serca polecam Panią doktor. Jest to osoba empatyczna, cierpliwa, spokojna i przesympatyczna. Wszystko szczegółowo objaśnia. Bardzo żałuję, że Pani dr już nie będzie prowadzić mojej ciąży, ale ze względu na okoliczności doskonale rozumiem. Pani dr poświęca dużo swojej uwagi, co niektórzy mogą oceniać na minus, bo zwykle wizyty są opóźnione, natomiast świadczy to wyłącznie o tym, że Pani dr w pełni poświęca swoją uwagę i zainteresowanie osobie będącej w gabinecie. Czasem lepiej dłużej poczekać, żeby każda z Pań mogła o wszystko dopytać.