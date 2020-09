Tomasz Oświeciński pokazał zdjęcia z młodości. Wygląda jak ktoś zupełnie inny! Ten przystojniak z bujną grzywą to on? ZDJĘCIA

Tomasz Tomasz Oświeciński kojarzy się przede wszystkim z roli podejrzanych ludzi i gangsterów. Jego obecny wygląd i muskulatura ułatwiają mu wcielanie się właśnie w tego typu postacie. Pomimo wizerunku, który przylgnął do niego z dużego ekranu na co dzień to bardzo pogodny i rodzinny facet. Tomek Oświeciński to przykładny tata 11-letniej córki, którą wychowuje ze swoją śliczną partnerką Aleksandrą.

Tomasz Tomasz Oświeciński na starych zdjęciach

Aktor nie zawsze wyglądał jak gangster lub opryszek, łysina i groźny wzrok jaki często widzimy na ekranie kiedyś nie był jego znakiem rozpoznawczym. Okazuje się, że w młodości aktor był właścicielem bujnej fryzury, widać to szczególnie na jednym zdjęciu, na którym pozuje w turkusowym garniturze, a pod szyją ma elegancką czarną muchę.

Pod zdjęciem napisał: Styl - tego nie można się nauczyć, z tym się trzeba urodzić... Uwierzycie, że ten przystojniak z bujną grzywą to ja w wieku 21 lat? Myślicie, że gdyby w tamtych czasach istniał Instagram miałbym szansę na zostanie blogerem modowym?