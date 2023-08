Tomasz Kammel o Izabelli Krzan: Kocham się z nią wygłupiać

Pracuje w TVP od 1997 roku. Był gospodarzem kultowych programów, takich jak: „Randka w ciemno”, „Kawa czy herbata”, „The Voice of Poland”, „Pytanie na śniadanie”, czy ostatnio teleturniej „Wiesz czy nie wiesz?”. Wielokrotnie prowadził też najpopularniejsze wydarzenia muzyczne, m.in. festiwal w Opolu.

Ostatnio dziennikarz wszedł w interakcję z internautami. Jeden z nich zapytał go bez ogródek, kiedy się ustatkuje. Pewnie związane to było z deklaracją 52-latka z 2021 roku (po zakończeniu wieloletniego związku z Katarzyną Niezgodą), kiedy to przyznał, że jest singlem.