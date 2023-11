To wtedy Martyna Wojciechowska rozebrała się! Ta piękna sesja zostanie w pamięci fanów. Zobacz nowe ZDJĘCIA

"Moje ciało pozwoliło mi robić rzeczy niezwykłe. Jestem mu za to wdzięczna, choć nie zawsze traktowałam je dobrze. Wykorzystywałam je do swoich celów, oczekiwałam, że zawsze będzie mnie słuchało" - napisała w komentarzu do zdjęć. - Myliłam się, o czym regularnie przypomniały mi pobyty w szpitalach. Każda z moich blizn przypomina mi, że wygląd to coś bardzo ulotnego. Dlatego moja Fundacja UNAWEZA zainicjowała akcję pod hasłem I AM ENOUGH, czyli 'Jestem wystarczająca'. I chciałabym, żeby miała szeroki wymiar. Szerszy niż tylko uroda. Dziewczyny, nie pozwólcie, żeby wygląd definiował Waszą wartość! Każda z nas jest WYSTARCZAJĄCA. Pora w to w końcu uwierzyć".