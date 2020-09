To efekt treningów - Ola Ciupa o swoich perfekcyjnych pośladkach ZDJĘCIA Słowianka Donatana pokazała je na fotografiach 06.09.2020

- Hej kochani. Kiedyś miałam płaską du... jako nastolatka, od x lat ćwiczę i nie mam. Ale kosztuje to trochę regularnej pracy.... W pon zrobiłam taki trening, ze do dziś mam zakwasy i ledwo chodzę. Za oknem deszczowo i mi tez często się nie chce, ale najważniejsze to się zebrać i zmotywować.. Treningi mają jakaś cudowna moc, ze jak już się uda na nie dotrzeć, to nastrój poprawia się o 100%. Ważne, żeby mieć jakaś motywacje. Moja jest moja trenerka. Kilka lat temu zobaczyłam ja na siłowni i powiedziałam: omg jaka figura kim jest ta dziewczyna? Okazało się, ze tez trenerka i od tamtego czasu z nią ćwiczę P.S moje posty często były dość oszczędne w opisy, ciężko jest mi się otworzyć, ale od teraz postaram się pisać do Was jakbyście byli moimi kumplami - napisała.