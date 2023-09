To był niesamowity ślub. Młodzi piłkarze ustawili szpaler dla trenera ZDJĘCIA

Młoda para nie spodziewała się, że podopieczni jej męża przygotują w tym wielkim dla nich dniu, taką wspaniałą niespodziankę. Na ślubnej ceremonii, która odbyła się w kościele Najświętszej Marii Panny Różańcowej w Pabianicach przy ulicy Zamkowej 39, pojawili się piłkarze rocznika 2012-2013. Wszyscy adepci futbolu stawili się w niebieskich, klubowych strojach. Po sakramentalnym „tak” chłopcy ustawili się w szpaler przed kościołem, a każdy z nich trzymał pikę w rękach. To nie był jednak koniec oprawy przygotowanej przez podopiecznych i ich rodziców dla Mateusza Brygiera, szkoleniowca tych ambitnych sportowców. Młoda Para musiała podejść do ustawionej bramki, a na trenera czekało wyzwanie. Mateusz miał za zadanie zaprezentować, że potrafi umieścić piłkę w siatce i dopiero później mógł oddać się celebrowaniu rodzinnego szczęścia.

Mateusz Brygier karierę piłkarską rozpoczynał jako jedenastolatek w rodzinnym Ozorkowie, w KS Tur Ozorków, później natomiast reprezentowałem barwy zespołu LKS Orzeł Parzęczew. Pasją do do futbolu zaraził go nieżyjący już tata, który też grał w piłkę.

Co ciekawe Mateusz z wykształcenia jest geodetą i na co dzień wykonuje ten zawód, a w rolę trenera wciela się po zawodowej pracy.