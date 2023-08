Terem zielony na Lublinku w Łodzi parkiem leśnym. Projekt uchwały trafił do rady miejskiej

Hale magazynowe zamiast lasu na Lublinku

30 hektarów lasu na Lublinku pod ochroną

Nowy leśny park objąłby teren położony między ul. Pienistą, gen. Maczka, Sołtyka, Laskowicką i Denną. Należy on do miasta i ma powierzchnię ok. 30 hektarów obejmujących 202 działki. Stanowi połowę powierzchni całego lasu na Lublinku.

Ten zielony teren ten jest nie tylko atrakcyjny pod względem rekreacyjnym, ale również pod względem przyrodniczym. Rosną tu m.in. 200-letniwe dęby.

- Od ul. Pustynnej do ul. gen. Maczka i dalej w stronę Uroczyska Lublinek to zupełnie zdziczały obszar, w Jasieniu pływają bobry. Ten fragment porastają m.in. połacie dębiny. Dzielenie go na części - bo las położony między ul. Denną a Jasieniem miał być zachowany, a według pierwotnych planów od ul. Dennej do ul. gen. Maczka już nie - byłoby krzywdą i dla ludzi, i dla zwierząt - dodaje Łukasz Kołczyk, reprezentujący Społeczny Komitet Ochrony Lasu Lublinek.