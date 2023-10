Teofilów: brakuje 150 metrów chodnika - cierpi całe osiedle. Muszą brodzić w błocie i kałużach

Mieszkańcy Teofilowa skarżą się na fatalne dojście do centrum handlowego przy ul. Traktorowej od strony osiedla. Aby tam dotrzeć trzeba przejść przez odcinek pełen kałuż, muld i błota. Wszystko dlatego, że ktoś zapomniał zbudować 150 metrów chodnika.

– Nie wszyscy mają samochody i nie wszyscy mają potrzebę jeździć nimi do sklepu, do którego z naszych bloków jest 5 minut drogi piechotą – pisze do nas pan Grzegorz z ul. Łanowej. – Tymczasem miasto pozbawia nas takiej możliwości, bo aby dojść do Biedronki czy Rossmanna suchą nogą musimy albo przekraczać jezdnię w niedozwolonym miejscu albo iść przez błoto. Ktoś powinien zadbać o klientów i dobudować nam ten kawałek chodnika, jeśli nie miasto, to może właściciel tego centrum handlowego. Na pewno dzięki temu działające tam sklepy miałyby więcej klientów.