Tenis. Aleksander Orlikowski, zawodnik MKT, jest szesnasty w rankingu ITF

Łódzki tenisista, wychowanek MKT, w turnieju ITF w Svyatopetrivske Village na Ukrainie, gdzie startowało wielu zawodników ze światowej czołówki, dotarł do finału. Aleksander Orlikowski w finale przegrał z Estończykiem Markiem Lajalem (65. ITF) 4:6, 3:6. Ten sukces sprawił, że w tym tygodniu przeskoczył z 23. na 16. miejsce w światowym rankingu ITF Juniors.

We wcześniejszych pojedynkach podczas ukraińskiego turnieju Orlikowski wygrał z Ukraińcem Witalijem Belamovem (928. ITF) 6:4, 6:2, Brytyjczykiem Derrickiem Chenem (94. ITF) 6:1, 6:2, Ukraińcem Germanem Samofalovem (60. ITF) 4:6, 6:2, 7:6 (6) i Czechem Matthew Williamem Donaldem (62. ITF) 6:0, 6:3.

Szkoleniowcami Aleksandra są Piotr Żurawiecki (trener tenisowy) oraz Tomasz Ścibor (trener przygotowania fizycznego).

- To olbrzymi sukces naszego zawodnika - mówi Paweł Kaczorowski, doradca zarządu MKT. - Warto w tym miejscu odnotować, że dziadkiem Olka jest Józef Orlikowski, wielokrotny tenisowy mistrz Polski, a więc wspaniałe rodzinne tradycje są kontynuowane. Trzeba przyznać, że nasz osiemnastolatek systematycznie się rozwija i regularnie pnie się w górę w światowym rankingu młodych tenisistów. Olek ma wspaniały forhend i zdaniem szkoleniowców ma jeszcze olbrzymie rezerwy, a więc przy systematycznej pracy, jego olbrzymi talent będzie się nadal rozwijał. Teraz Orlikowski szykuje się do udziału w młodzieżowych turniejach wielkiego szlema Australian Open oraz French Open i już wiadomo, że będzie w tych zawodach rozstawiony. Jest teraz na szesnastym miejscu w światowym rankingu juniorów, co jest olbrzymim sukcesem naszego tenisa. Należy pamiętać, że na kortach trenują miliony młodych ludzi i wysokie miejsce Orlikowskiego w globalnym rankingu musi budzić wielkie uznanie. To doskonały punkt wyjścia do rozpoczęcia kariery w dorosłym tenisie.