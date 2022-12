Telewizja Polsat też chce mieć swoją śniadaniówkę

Skoro jedna pokazuje coś widzom, to także inna chce mieć ten program w swoim repertuarze.

Do tej pory tylko TVP i TVN miały programy śniadaniowe - odpowiednio „Pytanie na śniadanie” i „Dzień dobry TVN”. Okazuje się, że do tego grona dołączy też wkrótce Polsat. Wiadomo już, że na kanapie prowadzących zasiądą jedne z największych gwiazd stacji - Krzysztof Ibisz i Paulina Sykut-Jeżyna.

Zapowiedź emisji takiego programu wiąże się z pojawieniem się w ekipie Zygmunta Solorza, Edwarda Miszczaka, który w połowie stycznia 2023 roku zostanie wiceprezesem i dyrektorem programowym tej stacji.

Tytuł programu jest na razie tajemnicą, ale za to znane są trzy duety prowadzących - wspomniany wyżej, Joanna Koroniewska i Maciej Dowbor oraz Ilona i Milena Krawczyńskie, znane jako siostry ADiHD.

Okaże się, czy zagrożą takim parom jak Dorota Wellman i Marcin Prokop oraz Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski.

Ponoć miejsce w porannym programie znajdzie się też dla Marceliny Zawadzkiej, która na polsatowskiej imprezie mikołajkowej zasiadała obok Niny Terentiew i Edwarda Miszczaka.