Tego nie wiedzieliśmy. Doda stawia biznesową diagnozę Jan Hofman

Zapewne Państwo to już wiedzą, bo powtarzamy to jak mantrę. Nasi celebryci wiedzą wszystko, potrafią ocenić i zdiagnozować każdy szczegół życia, jednym słowem musimy ich słuchać, bo zawsze mają coś do przekazania. Oni wiedzą, dlatego my słuchamy.