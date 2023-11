Te pary naprawdę to zrobiły! Namiętne igraszki na oczach łódzkich przechodniów, w oknie, na basenie, przystanku MPK 3.11.2023

Wielokrotnie zdarzyło się, że filmy z takich ekscesów pojawiały się w sieci i za każdym razem wzbudzały bardzo gorące dyskusje nie tylko łodzian.

- A komu to przeszkadza, niech ludzie robią, co chcą, przecież nikomu krzywda się nie dzieje - uważa Dagmara Jakubowska, pracująca w sklepie w galerii handlowej.

Zobacz, gdzie oni postanowili oddać się miłosnym igraszkom

- Takie rzeczy to w domu! A nie na ulicy. Co to za obyczaje! - komentował jeden z taksówkarzy.

A warto też wiedzieć, że za takie nieobyczajne zachowanie można zapłacić mandat karny.

Igraszki w hotelowym oknie

To nie pierwsza taka sytuacja. Seks na balkonie w łódzkim hotelu Polonia przeszedł już do historii.

Na balkonie na ostatnim piętrze hotelu Polonia (róg ul. Narutowicza i ul. Kilińskiego) w pewną sobotę, ok. godz. 15.30, para kochanków uprawiała... seks. Ich miłosne igraszki uchwycił na zdjęciach pan Mieczysław.