Te osoby nie muszą czekać miesiącami na przyjęcie przez specjalistę. Zobacz, czy jesteś na liście uprawnionych do leczenia

Spis treści:

1. Ta ustawa to reguluje.

2. Pacjenci ze szczególnymi uprawnieniami.

3. Poza kolejką czyli kiedy?

4. W szpitalu jest inaczej.

5. Ile razy można skorzystać z tego przywileju?

O tym, komu przysługują specjalne uprawnienia mówi art. 47c ust. 1 pkt 1–14 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych wskazuje pacjentów, którzy mają prawo do skorzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej poza kolejnością.

2. Pacjenci ze szczególnymi uprawnieniami:

*kobiety w ciąży;

*osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności;

*osoby o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji;

*Zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi i Zasłużeni Dawcy Przeszczepu;

*inwalidzi wojenni i wojskowi; kombatanci;

*cywilne niewidome ofiary działań wojennych;

*działacze opozycji antykomunistycznej i osoby represjonowane z powodów politycznych;

*świadczeniobiorcy do 18 r.ż., u których stwierdzono ciężki i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu;

*osoby deportowane do pracy przymusowej;

*uprawnieni żołnierze lub pracownicy, których ustalony procentowy uszczerbek na zdrowiu wynosi co najmniej 30%;

weterani poszkodowani, których ustalony procentowy uszczerbek na zdrowiu wynosi co najmniej 30%;

*żołnierze zawodowi w przypadku korzystania ze świadczeń w placówkach tworzonych przez Ministerstwo Obrony Narodowej, oraz przez niego nadzorowanych;

*żołnierze pełniący terytorialną służbę wojskową w przypadku korzystania ze świadczeń udzielanych w podmiotach leczniczych, dla których podmiotem tworzącym jest Minister Obrony Narodowej, oraz przez niego nadzorowanych.