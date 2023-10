Te miejsca w Łodzi nie przetrwały pandemii. Zamknęły się na dobre. Pamiętacie je? ZDJĘCIA

Tutaj łodzianie już nie napiją się piwa

Upadł klub fitness na Widzewie

- Dla nas najlepsze miesiące wypadają jesienią i zimą. Latem klienci korzystają z aktywności na świeżym powietrzu, więc wakacyjne odmrożenie niewiele nam dało, a w październiku ogłoszono kolejny lockdown - mówi właścicielka jednego z osiedlowych klubów, który w listopadzie otworzył się dla osób przygotowujących się do zawodów sportowych. - Niewiele osób po otwarciu wróciło do treningów, w listopadzie będę musiała dołożyć do interesu - przyznaje.

Nie czas na figle...

Drugi lockdown okazał się gwoździem do przysłowiowej trumny dla co najmniej trzech łódzkich figlorajów i parków rozrywki. Choć dotychczas mało się mówiło o branży rozrywkowej, to ich właściciele przeżywali prawdziwy dramat - ta branża (podobnie jak wymienione wyżej) została zamrożona dwukrotnie. Jesienią zamknięcie ogłosił jeden z najbardziej lubianych przez najmłodszych mieszkańców i ich rodziców park rozrywki przy al. Piłsudskiego. Zabawa Park, bo o nim mowa, działał na rynku niespełna dwa lata. W październiku ogłosił zamknięcie. Z powodów finansowych z mapy łódzkich sal zabaw zniknęła też istniejąca od 22 lat na rynku retkińska Agatka i znajdująca się na Teofilowie Ufolandia (ta sala zabaw przeniosła się do internetu). Właściciele pozostałych figlorajów w Łodzi są na skraju bankructwa.