Tattoo Konwent, czyli Łódź stolicą tatuażu! W listopadzie do Łodzi zjadą najlepsi tatuażyści i posiadacze najlepszych tatuaży na ciele

Tattoo Konwent to impreza z długoletnią tradycją i ogólnopolskim zasięgu. W tym roku festiwal dotarł już do Poznania, Gdańska i Katowic. Łódź to ostatnie miasto na mapie w sezonie 2023. Swój udział w imprezie potwierdziło już 250 utalentowanych artystów - w tym cenieni w branży tatuatorzy, tacy jak Inez Janiak, Michał Wurszt czy Alex Zakharov.

Tattoo Konwent to przede wszystkim prezentacja najciakwszych i najbardziej oryginalnych tatuaży, ale również pokazanie zaplecza tej wymagającej sztuki zdobienia ciała. Zaplanowano jednak i dodatkowe atrakcje jak:

drag show z udziałem Himery, Hrabiny i Shady Lady

koncerty hardcore'owego zespołu Ballkick

występ rapera Lorda Willina

pokaz body suspension w wykonaniu duetu Jacob&Monica Angel

W programie imprezy znajdą się także otwarte warsztaty dla wszystkich małych i dorosłych gości festiwalu, np. warsztaty szycia na maszynie czy tatuowania na skórce banana. Impreza ma mieć rodzinny charakter, a Hala Expo przy al. Politechniki 4 ma być miejscem spotkań, wymiany doświadczeń i nawiązywania nowych kontaktów.