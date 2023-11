Targi Pracy i Rozwoju - nigdy nie jest za późno, by zyskać nowe kompetencje i rozwijać zainteresowania

We wtorek, 14 listopada w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej przy ulicy Tymienieckiego odbyły się Targi Pracy i Rozwoju, zorganizowane przez szkoły Cosinus oraz Caritas Polska, Archidiecezję Łódzką, przy współudziale Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi. Patronat nad wydarzeniem objął Marszałek Województwa Łódzkiego.

Targi cieszyły się ogromnym zainteresowaniem. W godzinach 10-15. odwiedzający mieli okazję zapoznać się z ofertami około 20 wystawców, a także skorzystać z konsultacji z doradcami urzędów pracy z Łodzi czy Zgierza.

Targi skierowane zostały do osób, które poszukują inspiracji – chcą się przekwalifikować, zdobyć nowe kompetencje, także do tych, którzy jeszcze nie mają żadnego zawodu czy chcieliby uzupełnić braki w wykształceniu albo po prostu chcą się czegoś nauczyć. Dla gości przygotowano także szereg atrakcji oraz warsztatów. Była m.in. prelekcja doradcy zawodowego dotycząca autoprezentacji na rozmowie kwalifikacyjnej oraz przygotowania CV. Podczas targów goście mieli też unikatową okazję wzięcia udziału w warsztatach florystycznych, warsztatach masażu dłoni, udzielania pierwszej pomocy czy języka migowego. Mogli też zobaczyć, jak wygląda trychologiczne badanie skóry głowy i struktury włosów.

Chcieliśmy pokazać, że na rozwój nigdy nie jest za późno – podkreśla Małgorzata Czechowska, dyrektor szkół Cosinus. - Szkoły Cosinus to szerokie spektrum możliwości, kierunków kształcenia. Ofertę staramy się dopasowywać do potrzeb pracodawców, jak i do potrzeb osób, które kształcenie u nas podejmują.