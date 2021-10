Tamara Gonzalez Perea promienieje i zachwyca. I to jak1 Ale piękna figurka! ZDJĘCIA 27.10.2021

Tamara Gonzalez Perea napisała: „Jestem szczęśliwa. Jeszcze kilka lat temu to stwierdzenie byłoby częściej projekcją niż faktem. Owszem, bywałam szczęśliwa, ale wyłącznie, gdy warunki były ku temu sprzyjające. Kiedy byłam wyspana, siedziałam z bliskimi przy pysznym obiedzie, kiedy moje koty wygrzewały się koło mnie w słońcu lub kiedy szłam do pracy, którą lubię.

Niestety, takie szczęście jest niestabilne. Dostępne tylko w słoneczne dni, kiedy warunki emocjonalne synchronizują się z czasowymi, ludzkimi i przyrodniczymi. Raz na wozie, raz pod wozem i co ciekawe, byłam pewna, że tak musi być, że to przecież normalne nie może być zawsze zaj..., tyle.

A właśnie że może! I to pokazała mi dopiero praca łącząca w jedno nie tylko ciało i umysł, ale wreszcie ducha to jest moje największe odkrycie ostatnich lat. Szczęśliwe życie to odpoczynek na łódce przy brzegu, bo kiedy tylko zrywa się sztorm, ta wywraca się do góry nogami i napełnia wodą.