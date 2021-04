Takiej awarii jeszcze w Łodzi nie było! Nie działa około 160 wind w wieżowcach! Kiedy naprawią windy? Zapytaliśmy...

Ok. 12.50 przywrócono zasilanie dla odbiorców, a pracownicy Rejonu Energetycznego Łódź przystąpili do naprawy uszkodzonego kabla. Jeszcze tej samej nocy kabel naprawiono i załączono pod napięcie, przywracając stan sieci sprzed awarii. Niestety skutki tej awarii są o wiele bardziej opłakane. W wyniku skoku napięcia tylko na Retkini zepsuło się blisko 100 wind. Wiele z nich nie będzie naprawiona przed długim majowym weekendem. Zdenerwowani lokatorzy blokują telefony w swoich spółdzielniach mieszkaniowych i pogotowiach dźwigowych winą za to obarczając kierownictwo i dział techniczny.

Mam złą wiadomość, bo wszystko wskazuje na to, że przed długim weekendem nie naprawimy wszystkich dźwigów. To są stare modele i dostęp do części zamiennych jest ograniczony szczególnie w chwili, gdy potrzeba tych części na raz w takim zakresie jak teraz - dodaje Przemysław Nyga z SM Retkinia Północ.

W rejonie ulic. Armii Krajowej, Wyszyńskiego i Kusocińskiego zepsutych jest 12 dźwigów. Na szczęście w blokach dwuklatkowych wymieniono już po jednej windzie i lokatorzy mogą korzystać z tej drugiej przechodząc do swojego pionu przez korytarz na 11 piętrze. Niestety to nie ułatwia sprawy lokatorom z dysfunkcjami ruchu, seniorom, matkom z wózkami. Spółdzielnie mieszkaniowe udostępniają dodatkowe kody dostępu do domofonów, żeby lokatorzy nie musieli czekać przed klatką aż ktoś wpuści ich do nieswojej windy.

Jesteśmy w tej dobrej sytuacji, że większość starych, 40-letnich dźwigów wymieniliśmy już na te nowoczesne i one nie ucierpiały. Natomiast padło 12 tych starych - tłumaczy Przemysław Nyga, prezes Spółdzielni Mieszkaniowej Retkinia-Północ. - Niestety wszystko wskazuje na to, że nie uda nam się usunąć awarii przed długim weekendem.

Szefowie spółdzielni mieszkaniowych, które ucierpiały w tej awarii przyznają, że nie pamiętają podobnego zdarzenia i takiej skali awarii wind w różnych spółdzielniach równocześnie. Szacuje się, ze awaria dotknęła m.in. spółdzielnie: Botanik, Piaski, Retkinia-Północ, Sympatyczna, a nawet Łódzką Spółdzielnię Mieszkaniową. W sumie jest ok. 160 zepsutych wind.