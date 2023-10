Tak żyje Rezi ZDJĘCIA reZigiusz za działalnośc na YouTube kupił... 13 mieszkań! Przystojny, bogaty i samotny

reZigiusz - kim jest Remigiusz Wierzgoń?

reZigiusz ma 27 lat. Urodził się 11 września 1996 roku w Rybniku. Pierwsze konto reZiego pojawiło się na platformie YouYube w 2011 roku. Jego główny kanał na YouTube, założony 27 sierpnia 2012 (reZigiusz), posiada 4,62 mln subskrypcji (stan na 4 lipca 2023), natomiast jego drugi kanał reZi – Born To Be a Gamer ma 605 tys. subskrypcji (stan na 4 lipca 2023). Na nagrywanych filmikach celebryta nie udaje wielkiej gwiazdy i to chyba podoba się internautom.

reZigiusz w telewizji i u Kuby Wojewódzkiego

ReZigiusz postanowił zacząć udzielać się również w telewizji. Swój debiut zaliczył w 2015 roku, prowadząc program muzyczny The Voice of Poland. Następnie został zaproszony do grona jury w programie „The Brain”, emitowanym w 2017 roku. Youtuber zdecydował się także stworzyć własną markę. Otworzył sklep Rezi Style, w którym jego fani mogą zaopatrzyć się w kolorowe T-shirty, bluzy z kapturem, akcesoria takie jak czapki, poduszki, kominy oraz gadżety. To wszystko sprawiło, że w nowym sezonie reZigiusz został zaproszony do programu Wojewódzkiego.