Tak żyje i mieszka Nacho Monsalve obrońca ŁKS Łódź. ZDJĘCIA. Ma piękną żonę i wygląda na szczęśliwego człowieka. GALERIA ZDJĘĆ

Nacho Monsalve w szczęśliwym związku

28-letni zawodnik swoją piłkarską przygodę rozpoczął w Atletico Madryt. Grał tam w drużynach rezerw w latach 2014-2016. W hiszpańskiej ekstraklasie La Liga zadebiutował podczas meczu z Realem Betis.

Po wyjeździe ze słonecznej Hiszpanii udał się do Holandii. Defensor występował tam na zapleczu holenderskiej ekstraklasy. Kolejnym jego krokiem w piłkarskiej karierze rosłego defensora były przenosiny do Levski Sofia w Bułgarii. Po rozegraniu 12 spotkań mierzący 188 cm wzrostu obrońca trafił do Łódzkiego Klubu Sportowego.