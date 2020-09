Tak wyglądają treningi Doroty Rabczewskiej. Doda tylko bieliźnie. To im zawdzięcza idealne ciało ZDJĘCIA 7.09.2020

Doda bardzo lubi, gdy jest w centrum uwagi. Pewnie dlatego na trening, którym pochwaliła się w sieci, założyła... wyłącznie bieliznę. Doda w akcji i dosadnie o tym, co samo się nie zrobi... Takie prowokacje są w jej stylu. Można przypuszczać, że ćwiczenia wykonuje na co dzień i to im zawdzięcza zgrabne i jędrne ciało.

Oczywiście - jak na Dodę przystało - wybrała niebanalny strój.Pod nagraniem w samych majtkach i staniku napisała: "Kochani, jak dzisiaj mi się k***a nie chce trenować, to jest szok i niedowierzanie. Ale co, dupa sama się nie zrobi!".

Przy okazji uczuliła swoich fanów, aby zadbali o siebie i swoje zdrowie. "Dbajcie o swoją odporność poprzez ruch, zdrowe odżywianie, świeże powietrze, słońce, nawadnianie i naturalne suplementy i antybiotyki. Większość odpowiedzi na dolegliwości znajdziemy w naturze". ZOBACZ ZDJĘCIA I WIDEO - KLIKNIJ