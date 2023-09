Tak teraz wygląda Sandra Kubicka. Mierzy się z poważnym problemem! Sandra i Baron już dwa lata razem 28.09.2023

Sandra Kubicka ma stan przednowotworowy

"Nic nie powiem, bo głos mi się nadal łamie. Przepłakałam całą noc. Bardzo często słyszę 'Sandra, jesteś młoda'. No właśnie. Mam 28 lat i wczoraj płakałam, zadając sobie pytanie, dlaczego to wszystko dzieje się akurat mi, przecież jestem taka młoda" - napisała w relacji na Instagramie Sandra Kubicka, która poinformowała obserwatorów o stanie zdrowia. Jak wyjawiła, otrzymała wyniki najnowszej cytologii, którą wykonuje co cztery miesiące.

Sandra Kubicka i Aleksander Milwiw-Baron dwa lata razem

"Nikt w nas nie wierzył. Wierzyliśmy natomiast my i to jest najważniejsze" - napisała modelka na swoim Instastory. Jak to zazwyczaj w życiu bywa, tak ważny dzień nie mógł odbyć się bez małej wpadki, którą okazały się& prezenty! "Mam absolutny dowód na to, że z Aleksandrem staliśmy się jednością, bo nawet tak samo myślimy. Zaplanowałam, że z okazji rocznicy zabiorę go na nurkowanie do najgłębszego basenu w Europie, a tym samym również w Polsce. Alek również powiedział, że ma dla mnie niespodziankę. Zabrał mnie w to samo miejsce. Zaplanowałam tą samą niespodziankę, co on mi! Nie rozmawialiśmy o tym, ani razu mu o niej nie powiedziałam" - opowiedziała z uśmiechem celebrytka na swoim Instagramie.

Jak widać - idealnie do siebie pasują! Życzymy kolejnych szczęśliwych lat razem.