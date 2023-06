Tak mieszka Tomasz Kammel Zobacz zdjęcia. Uwielbiany prezenter i jego życie prywatne. Czy wiecie, że zaprojektował skarpetki? 20.06.2023

"Moi Drodzy! Życie jest za krótkie by nosić nudne skarpety! Dlatego powstały KAMMELOVE. Wszystko co musicie o nich wiedzieć: Są kolorowe. Ekstremalnie wygodne. Niesamowicie wytrzymałe. Eleganckie i łatwo dostępne. Dlaczego je stworzyłem? Bo znam się na skarpetach. Bo od dawna marzyłem o własnej marce. Bo znalazłem fantastycznego partnera. I przede wszystkim, dlatego że życie jest za krótkie, by nosić nudne skarpety. Czekam na Wasze opinie i odczucia. Zaczyna się nowa wielka przygoda, do której Was zapraszam!" - czytamy.