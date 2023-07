Tak mieszka rodzina Rubików ZDJĘCIA. Przenoszą się na słoneczną Florydę. Agata i Piotr Rubik zdjęcia domu 13.07.2023

- Taki jest plan - napisała w internecie Agata. - Teraz przyjechaliśmy pozałatwiać formalności, zobaczyć szkoły, mieszkania. Wszystko układa się tak, jakby nam mówiło - to jest ten czas, idźcie w to! Córka dostała się do prestiżowej placówki.

Wiadomo, że na razie planują całą rodziną zamieszkać w wynajmowanym lokum w Miami. W międzyczasie będą rozglądać się za domem, który zamierzają kupić. Okazuje się, że Piotr Rubik już od dawna snuł plany o przeprowadzce za ocean.