Tak mieszka popularny Jann. Oto jego PRYWATNE ZDJĘCIA. Jann wystąpił w preselekcjach do Konkursu Eurowizji

Jest o nich teraz głosno: Blanka i Jann

Obecnie Blanka i Jann to artyści, o których jest obecnie najgłośniej. Popularność zdobyli dzięki preselekcjom do Konkursu Piosenki Eurowizji, które wygrała Blanka.

W nagrodę pojedzie do Liverpoolu

Jann, jak się nazywa naprawdę?

Jak można przwczytać w Wikipedii w wieku 12 lat śpiewał w operze. Uczęszczał też do Szkoły Muzycznej w Garwolinie, której nie ukończył, gdyż w wieku 16 lat przeprowadził się wraz z rodzicami do miasta Newry w Wielkiej Brytanii, gdzie kontynuował naukę w Flynn Performing Arts School. Obecnie mieszka w Warszawie.

Blanka dziękuje za wsparcie

"Cześć wszystkim! Od czasu preselekcji staram się ochłonąć i zmierzyć z sytuacją. Zwycięstwo dało mi więcej smutku niż radości. Jest mi niezmiernie przykro, kiedy czytam obrzydliwe kłamstwa (między innymi o znajomościach, plagiatach a przede wszystkim „ustawionym” głosowaniu).

Byłam uczestniczką konkursu, w którym zasady były równe dla każdego artysty. To nie ja ustalałam regulamin, skład jury, system głosowania i sumowania punktów. Przystępując do preselekcji, jako debiutantka, chciałam przede wszystkim walczyć o realizację swojego marzenia. Jest nim udział w jednym z największych przedsięwzięć telewizyjnych i show na świecie - Eurowizji. Zamiast cieszyć się z tego sukcesu, muszę mierzyć się z falą hejtu i niewyobrażalną burzą. Co gorsza plotki rozprzestrzeniają, pod przykrywką wyrażenia opinii, także osoby publiczne.

Jestem całym sercem z innymi uczestnikami. Zabrano mi piękny moment radowania się sukcesem, na który ciężko pracowałam. Czeka mnie sporo pracy. Po powrocie z Finlandii, gdzie nagrałam kolejny singiel - przygotowuję się z pełnym zaangażowaniem do Eurowizji, tak aby Was nie zawieść. Znam presję i wagę reprezentowania kraju. Nie poddam się ! Mało tego: obiecuję dać z siebie wszystko !!! Chcę z całego serca podziękować wszystkim, którzy mnie wspierają. To wiele dla mnie znaczy - napisała Blanka.