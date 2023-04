Tak mieszka Michał Szpak PRYWATNE ZDJĘCIA. Artysta bez ubrań w swoim mieszkaniu GALERIA ZDJĘĆ 13.04.2023

Michał Szpak: "Nie zetnę włosów!"

Michał Szpak to charyzmatyczny, oryginalny artysta, który swoim talentem, konsekwencją i urokiem osobistym zjednał sobie tysiące fanów w całym kraju. Artystę doceniła także branża reklamowa - Michał został ambasadorem znanej marki środków do pielęgnacji włosów. Znakiem rozpoznawczym Szpaka są zwracające uwagę ciuchy, czarne paznokcie, pierścienie na rękach i długie, kręcone włosy. Jak sam przyznaje, włosy to część jego wizerunku i nie zamierza ich ścinać. "Moje włosy są moją siłą, jak u Samsona, pozwalają mi czuć się sobą. Mam nadzieję, że wszyscy, którzy obejrzą spot reklamowy z moim udziałem, dostrzegą, że porusza on ważny temat. To jest bardzo istotna kampania, która opowiada o czymś, z czym borykam się całe życie. "Trzeba mieć siłę, aby być innym, ale warto"" - powiedział wokalista.

Autentyczność Michała Szpaka

"To jedna z ważniejszych kampanii w Polsce. Kiedy dostałem tę propozycję, to po pierwsze czułem się kompatybilny, bo od gimnazjum jestem użytkownikiem marki, a po drugie, kocham działać społecznie i uwielbiam rozszerzać społeczną tolerancję. "Trzeba mieć siłę, by być innym, ale warto" - to przesłanie, które od zawsze niosę w świat. Dzięki tej kampanii mogę docierać do ludzi i rozszerzać ich świadomość, zwrócić uwagę na to, że tolerancja w Polsce jest ruchem niezwykle potrzebnym w społeczeństwie, bo brakuje jej nam trochę. A absolutnie warto jest być człowiekiem, który ma własne zasady i potrafi poruszać się w społeczeństwie, w swój własny, wymyślony sposób. - mówi Michał Szpak.