Tak mieszka Michał Koterski PRYWATNE ZDJĘCIA. Uczęszczał do XXI LO w Łodzi. Aktor rozlicza się z życiem 5.10.2023

Michał Koterski rozlicza się z życiem

Mam poczucie, że staję przed wami kompletnie nagi i bezbronny. I tu nasuwa się pytanie po co, to zrobiłem, kiedy dzisiaj moje życie jest cudowne pełne radości i miłości. Mam wspaniałą partnerkę upragnionego syna, sukcesy zawodowe a przede wszystkim spokój, który w dzisiejszych czasach jest bezcenny - pisze Michał Koterski na swoim Instagramie i dodaje: (&) Pomyślałem, że trzeba dać coś od siebie, podzielić się swoim doświadczeniem i oddać to, co zabrałem innym, kiedy piłem i ćpałem.

Podczas pisania książki ciężar wspomnień i przeżyć był tak trudny do udźwignięcia, że musieliśmy przerwać nad nią pracę, czułem się źle, myślałem, że już jej nie ukończę. Ale jak widać z pomocą bliskich mi ludzi i Boga udało się. Jestem za to bardzo wdzięczny mimo że bardzo się boję, gdyż pokazałem w niej wszystkie kolory swojego życia, ale wiedziałem też, że jeśli ta książka ma komuś pomóc, ma mieć jakąś wartość, to nie można pokazać nieba bez obecności piekła. (&) Moim jedynym marzeniem jest, żeby ta spowiedź pokazała tym uzależnionym, którzy jeszcze cierpią, że można uratować swoje życie i być szczęśliwym na trzeźwo"._