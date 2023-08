Tak mieszka i żyje Sławek Uniatowski - Prywatne zdjęcia. Bez koszulki wygląda jak gwiazda kina! Dąży do celu mimo przeszkód

Muzyk jednak nie skupia się na międzynarodowej karierze.

"Każdy artysta marzy o karierze zagranicznej. Uważam jednak, że najpierw powinniśmy robić karierę tutaj, żeby zdobyć fundusze na to, by grać na Zachodzie. Trzeba posiadać dobre zaplecze, żeby móc wyjechać za granicę i tam coś osiągnąć. Chcąc podbijać inne kraje nie można liczyć tylko na to, że ktoś nas tam dostrzeże. To nie do końca tak wygląda, trzeba mieć pieniądze. Ja jeszcze tak dużo pieniędzy nie mam, więc muszę odkładać" - dodaje z uśmiechem.